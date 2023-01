Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Geschichte Wüst: „Keine deutsche Identität ohne Auschwitz“ Von dpa | 27.01.2023, 12:33 Uhr

Zum Holocaust-Gedenktag haben NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Vertreter jüdischer Verbände appelliert, die Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozialisten stärker in der Gesellschaft zu verankern. „Für alle Deutschen muss klar sein: Es gibt keine deutsche Identität ohne Auschwitz“, sagte Wüst am Freitag in einer Gedenkstunde des Landtags. „Jeder, der in Deutschland lebt, ist aufgerufen, sich mit den Schrecken der Vergangenheit immer wieder auseinanderzusetzen.“