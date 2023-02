Hendrik Wüst Foto: Roland Weihrauch/dpa/Archivbild up-down up-down Ministerpräsident Wüst im Kinder- und Jugendhospiz „Regenbogenland“ Von dpa | 03.02.2023, 04:02 Uhr

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) besucht am Freitag (11.15 Uhr) das Düsseldorfer Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland. Die Einrichtung begleitet Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die an einer lebensverkürzenden Krankheit leiden und steht auch ihren Familien zur Seite. Eltern, Geschwister und andere Bezugspersonen können sogar zeitweise mitaufgenommen werden. Erklärtes Ziel der Einrichtung ist es, die Familien so zu unterstützen, dass die verbleibende gemeinsame Zeit möglichst erfüllt und positiv gestaltet werden kann. Zu den prominenten Botschaftern der Einrichtung zählen Bundesfinanzminister Christian Lindner und Musiker Peter Maffay.