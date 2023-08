Kabinett Wüst für schnellere Maßnahmen für Wirtschaft Von dpa | 30.08.2023, 15:08 Uhr | Update vor 7 Min. Nordrein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst Foto: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild up-down up-down

Nordrein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat die vom Bundeskabinett bei der Klausur in Meseberg beschlossenen Maßnahmen für Wirtschaft und Unternehmen als nicht ausreichend bezeichnet. „Das Ergebnis von Meseberg ist für den Industriestandort Deutschland eine echte Enttäuschung“, sagte Wüst am Mittwoch am Rande eines Unternehmensbesuchs im münsterländischen Oelde. „Die Bundesregierung verliert sich wieder einmal in schönen Namen für ihre Gesetze und lässt die Chancen für echtes Wachstum liegen.“