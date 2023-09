NRW-Regierungschef Wüst fordert zügige Entscheidung zu Wolfsabschuss Von dpa | 07.09.2023, 17:08 Uhr | Update vor 2 Std. Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel Foto: Bruno Maes/Niedersächsische Staatskanzlei/dpa up-down up-down

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat zügigere Ergebnisse für Regeln zum möglichen Abschuss von Wölfen gefordert. „Sonst verlieren wir den Rest an Akzeptanz, den es in Gebieten vielleicht noch gibt, wo der Wolf immer stärker auftritt und eben auch Probleme verursacht“, sagte Wüst am Donnerstag nach Beratungen der Chefs der 16 Bundesländer in Brüssel.