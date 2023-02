Politischer Aschermittwoch - CDU Foto: Dieter Menne/dpa up-down up-down CDU Wüst fordert vom Bund mehr Tempo bei Rahmedetalbrücke Von dpa | 22.02.2023, 20:14 Uhr

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat von der Ampel im Bund mehr Tempo beim Klimaschutz und bei wichtigen Infrastrukturprojekten gefordert. Die Bundesregierung müsse etwa beim Neubau der Rahmedetalbrücke an der Autobahn 45 zeigen, „dass Deutschland Tempo kann“ - so wie beim schnellen Bau der LNG-Terminals, forderte Wüst beim Politischen Aschermittwoch der NRW-CDU in Lennestadt im Sauerland. „Da könnten die doch jetzt Geschmack dran finden. Die könnten da jetzt Lust drauf kriegen und sagen: Das machen wir jetzt überall so.“