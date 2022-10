Ministerpräsidentenkonferenz Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Ministerpräsident Wüst fordert „Pakt der nationalen Einheit“ in der Krise Von dpa | 04.10.2022, 16:28 Uhr

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat von der Bundesregierung Klarheit über die Finanzierung der geplanten Entlastungen in der Energie-Krise gefordert. „Wir brauchen jetzt einen Pakt der nationalen Einheit, um die Menschen und das Land gut durch Herbst und Winter zu kriegen“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag nach einem erneuten Treffen der Länderchefs in Berlin.