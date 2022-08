Debatte um Gasumlage Foto: David Young/dpa up-down up-down Ministerpräsident Wüst findet Gasumlage „richtig“ und begrüßt Änderungen Von dpa | 29.08.2022, 14:19 Uhr

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat die Grundidee einer Gasumlage als „richtig“ bezeichnet. „Die Stabilisierung über eine Umlage ist im Grunde nicht falsch“, sagte der CDU-Politiker am Montag nach einem Besuch des Gasmarkt-Regulierers Trading Hub Europe in Ratingen. „Aber so, wie die Umlage jetzt ist, kann sie nicht bleiben. Da gibt es auch keinen Dissens in der Union.“