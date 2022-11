Hendrik Wüst Foto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down Flüchtlinge Wüst: Finanzierungsangebote geringer als erhofft Von dpa | 02.11.2022, 15:47 Uhr

Die Finanzierungsangebote des Bundes an die Länder für die Versorgung von Flüchtlingen sind nach Worten des NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) geringer als erhofft. Die Bereitschaft der Menschen und der Kommunen zu helfen, sei groß, sagte Wüst am Mittwoch in Berlin vor Beratungen der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Wüst lobte aber, dass es jetzt Klarheit bei der Finanzierung gebe.