Bundesländer Wüst: Druck für Industriestrompreis - weitere EU-Gespräche Von dpa | 07.09.2023, 07:50 Uhr Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat auf eine zügige Entscheidung über einen Industriestrompreis gedrängt. Es brauche eine Lösung „so schnell und so wirkungsvoll wie möglich„, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Die 16 Regierungschefs und -chefinnen der Bundesländer hatten sich zu dem Thema am Mittwochabend zunächst mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ausgetauscht.