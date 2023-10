Regierung Wüst dringt auf Migrationslösung und warnt vor AfD Von dpa | 10.10.2023, 14:29 Uhr | Update vor 18 Min. Landespressekonferenz mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat auch mit Blick auf die jüngsten Landtagswahlergebnisse vor der gesellschaftlichen Sprengkraft ungelöster Migrationsprobleme gewarnt. Er habe Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schon vor einem Jahr gedrängt, das Thema anzupacken, bevor sich Konflikte daran entzündeten, sagte Wüst am Dienstag in Düsseldorf. „Es ist wenig passiert, leider zu wenig.“ Das treibe Wähler in die Arme der AfD.