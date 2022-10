Hendrik Wüst Foto: Britta Pedersen/dpa up-down up-down Bundesländer Wüst: Bundesregierung zeigt kaum Kompromissbereitschaft Von dpa | 04.10.2022, 22:05 Uhr

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat nach Gesprächen zwischen Bund und Ländern scharfe Kritik an der Bundesregierung geäußert. „Die Bundesregierung hat heute trotz der konstruktiven Einstellung der Länder kaum Kompromissbereitschaft in ganz wesentlichen Fragen erkennen lassen“, sagte er nach den Beratungen mit dem Kanzler und den Regierungschefs und -chefinnen der Länder am Dienstag in Berlin. „Wir sind heute nur ganz wenige Schritte vorangekommen und noch längst nicht am Ziel.“