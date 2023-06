Hendrik Wüst (CDU) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Bundesregierung Wüst: Bund will Länder in Sicherheitsstrategie einbeziehen Von dpa | 15.06.2023, 20:31 Uhr

Nach Kritik von Seiten der Bundesländer will die Bundesregierung diese bei der Umsetzung der Nationalen Sicherheitsstrategie nun einbeziehen. Das sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstag nach Beratungen der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin. Bei der Runde sei zugesagt worden, dass man die Länder „eng einbindet“, sagte Wüst, der stellvertretender Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) ist. „Wir nutzen die Chance, uns da einzubringen, gern.“