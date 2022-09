Hendrik Wüst Foto: Armin Weigel/dpa up-down up-down Energie Wüst betont Kooperationsbereitschaft der Länder in Krise Von dpa | 26.09.2022, 15:03 Uhr

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hat die Kooperationsbereitschaft der Länder in der Energiekrise betont, pocht beim Bund aber auf eine bessere Einbeziehung. „Die Hand der Länder - und das sage ich ganz bewusst als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz - ist und bleibt ausgestreckt“, sagte der CDU-Politiker am Montag in Berlin. „Die Pandemie hat gezeigt, dass es nur zusammen geht. Bund, Länder und Kommunen, alle zusammen.“