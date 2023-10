Elf Tage nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel besucht Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst am Mittwoch (15.00 Uhr) die jüdische Gemeinde in Bielefeld. Die Hamas hatte weltweit auch zu Gewalt gegen jüdische Einrichtungen aufgerufen. Das Land NRW hatte daraufhin die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz nochmals verschärft.



Zuvor macht Wüst (CDU) in Ostwestfalen Station in einer Grundschule in Paderborn (11.00 Uhr) und einer neuen Flüchtlingsunterkunft mit bis zu 60 Plätzen in Halle in Westfalen. Dort spricht er mit Bürgermeister Thomas Tappe (CDU) und weiteren Verantwortlichen. Am späten Nachmittag redet der Ministerpräsident vor Industrievertretern aus der Region in Harsewinkel.



Der Ministerpräsident wolle sich in Gesprächen und Begegnungen vor Ort einen Eindruck von aktuellen Projekten in den Bereichen Bildung, Migration und Zusammenhalt der Gesellschaft sowie der wirtschaftlichen Lage machen, hatte die NRW-Staatskanzlei vor dem Besuch in Ostwestfalen angekündigt.