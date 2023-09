Nordrhein-westfalen Wüst: Auch Klimawandel ist Gefahr für Frieden Von dpa | 15.09.2023, 16:50 Uhr | Update vor 58 Min. Friedenskonferenz Foto: Guido Kirchner/dpa up-down up-down

Bei den Anstrengungen für Frieden und Sicherheit muss die Bekämpfung des Klimawandels und der Fluchtursachen für Millionen Menschen weltweit zu den Prioritäten gehören. Das sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst am Freitag bei der ersten Westfälischen Friedenskonferenz in Münster. „Wir sind als hoch entwickeltes Industrieland in der Pflicht, unseren Beitrag zu leisten.“ Auch ein klares Bekenntnis für eine stabile Entwicklungszusammenarbeit bleibe wichtig. Als wirtschaftlich starkes Land könne man „vielfältige Kooperationen anbieten“, betonte der CDU-Politiker bei der Veranstaltung der Wirtschaftlichen Gesellschaft für Westfalen und Lippe.