ARCHIV - Das versunkene und wieder aufgetauchte Fahrgastschiff «Moornixe» in Mülheim. Foto: Markus Gayk/dpa/Archivbild FOTO: Markus Gayk up-down up-down Hochwasser Wrack der „Moornixe“ soll an Ufer restauriert werden Von dpa | 13.07.2022, 15:17 Uhr | Update vor 1 Std.

Das vor einem Jahr in der Flut gesunkene und später geborgene Wrack des Fahrgastschiffs „Moornixe“ soll seine letzte Stätte am Ufer der Ruhr in Essen finden. Man wolle es zu einem „kulturhistorischen Objekt“ machen und an seine Geschichte erinnern, bei der Restaurierung sollten Langzeitarbeitslose mithelfen, sagte Andreas Bußmann von Neue Arbeit der Diakonie Essen. Die Einrichtung, die Arbeitssuchende qualifiziert und bei der Jobsuche hilft, ist der künftige Eigentümer des geschichtsträchtigen Wracks. Zuvor hatte die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet.