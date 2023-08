WEtter Wolken und Regen in Nordrhein-Westfalen: Sommer vorbei? Von dpa | 27.08.2023, 12:27 Uhr | Update vor 2 Std. Regen Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Auch nach dem wechselhaften Wetter am Wochenende bleibt es in Nordrhein-Westfalen bewölkt und regnerisch. Am Sonntag gebe es bei wechselnder Bewölkung zeitweise Schauer, vereinzelt seien dann auch Gewitter mit Starkregen möglich, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD). In den Abendstunden beruhige sich die Lage. Die Temperaturen liegen demgemäß bei Höchstwerten von 19 bis 22 Grad. Dazu komme ein schwacher bis mäßiger Wind, der sich während Schauern und Gewittern nach Angaben vom DWD zu starken bis stürmischen Böen steigern kann.