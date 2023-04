Wind, Regen und vereinzelt Gewitter in Nordrhein-Westfalen Foto: Federico Gambarini/dpa/Symbolbild up-down up-down Wettervorhersage Wolken, Schauer und Gewitter in Nordrhein-Westfalen erwartet Von dpa | 12.04.2023, 08:02 Uhr

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Tagen eher ungemütlich. Der Mittwoch startet mit vielen Wolken und Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Danach ziehen aus dem Westen Schauer und Gewitter auf. Teils fällt Graupel oder kleinkörniger Hagel. Die Temperaturen steigen auf maximal 10 bis 13 Grad. Bei Schauern und Gewittern können Sturmböen aufziehen.