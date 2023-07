Wechselhaftes Wetter Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Wolken am Sonntag und zum Wochenstart in NRW, kaum Regen Von dpa | 01.07.2023, 10:17 Uhr

Der Himmel über Nordrhein-Westfalen ist am Sonntag und zum Wochenstart in Nordrhein-Westfalen wolkenverhangen. Regnen wird es laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aber kaum. Bei Temperaturen zwischen 21 und 24 Grad könne es lokale schwache Schauer geben. Am Montag wird es den Angaben zufolge wolkig bis stark bewölkt sein, Niederschläge gebe es eher selten. Die Temperaturen sollen zwischen 19 und 22 Grad liegen.