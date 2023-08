Tiere Wolf aus Niedersachsen reißt Lämmer im Kreis Minden-Lübbecke Von dpa | 23.08.2023, 20:55 Uhr | Update vor 5 Min. Europäischer Grauwolf Foto: Ingo Wagner/dpa/Illustration up-down up-down

Ein weiterer Wolf aus Niedersachsen hat in Stemwede im Kreis Minden-Lübbecke zwei Lämmer gerissen. Das Landesumweltamt teilte am Mittwoch mit, der junge Wolfsrüde GW3101m aus Ringelah in Niedersachsen habe die Lämmer in NRW am 22. Juni getötet.