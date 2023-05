Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Kreis Warendorf Wohnungsbrand mit einem Toten: Polizei ermittelt Ursache Von dpa | 19.05.2023, 15:44 Uhr

Nach einem Wohnungsbrand in Beckum (Kreis Warendorf) mit einem Toten vermuten die Ermittler fahrlässiges Handeln. Das teilte die Polizei am Freitag zur Ursache des Brandes vom Vortag in einem Zweifamilienhaus mit. Der Brand ist nach ersten Erkenntnissen im Wohnzimmer der Obergeschosswohnung entstanden. Bei dem Toten handele es sich wahrscheinlich um den 36-jährigen Bewohner. Einsatzkräfte hatten am Donnerstagmorgen einen leblosen Körper entdeckt. Die Identität des Toten war zunächst unklar.