Notruf Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfälle Wohnungsbrand in Kleve: 30-Jähriger stirbt im Krankenhaus Von dpa | 18.07.2023, 21:50 Uhr | Update vor 1 Std.

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Kleve ist ein Bewohner ums Leben gekommen. Der 30-Jährige starb nach seiner Rettung aus der Brandwohnung an seinen Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei am Abend mitteilte. Eine Anwohnerin hatte am Dienstagnachmittag die Rettungskräfte alarmiert.