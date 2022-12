Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Rhein-Kreis Neuss Wohnungsbrand in Grevenbroich: Toter Mensch gefunden Von dpa | 09.12.2022, 15:09 Uhr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Grevenbroich ist ein Mensch tot gefunden worden. Einsatzkräfte waren aufgrund des Feuers am Freitagvormittag alarmiert worden, wie die Polizei berichtete. In einer von dem Brand betroffenen Dachgeschosswohnung des Hauses habe man dann die tote Person gefunden, teilte die Feuerwehr mit.