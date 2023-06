Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Feuerwehreinsatz Wohnungsbrand in Bochum: Ein Bewohner verletzt Von dpa | 07.06.2023, 10:03 Uhr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Mittwoch in Bochum ist ein Bewohner verletzt worden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus mehreren Fenstern einer Wohnung im zweiten Obergeschoss, wie die Feuerwehr berichtete. Die Hausbewohner hatten sich am Morgen schon alle ins Freie gerettet. Der Bewohner der Brandwohnung, der bei seiner Flucht noch seinen Hund gerettet hatte, kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus.