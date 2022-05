Ein Polizist mit Spürhund steht im Hauseingang des Tatverdächtigen in Essen. Foto: Fabian Strauch/dpa FOTO: Fabian Strauch Anschlagspläne Wohnung mit Polizeihund durchsucht: Schüler festgenommen Von dpa | 12.05.2022, 23:26 Uhr

Vor einem Szenario wie diesem haben Experten immer wieder gewarnt: Ein Einzelgänger, der still und leise einen Terroranschlag vorbereitet. Genau dies könnte in einem Kinderzimmer in Essen geschehen sein.