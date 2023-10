Düsseldorf Wohnmobilfahrer hinterlässt Trümmerfeld: Skurrile Ausrede Von dpa | 23.10.2023, 13:06 Uhr | Update vor 45 Min. Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down

Er komme gerade aus einem Bordell und sei von einem Taxi verfolgt worden - mit dieser denkwürdigen Aussage hat ein Wohnmobilfahrer in Düsseldorf der Polizei ein Trümmerfeld in der Innenstadt zu erklären versucht. Zuvor sei der 59-Jährige mit seinem Wohnmobil mit Tempo 70 durch eine 30er-Zone gerast und habe eine Verkehrsinsel samt Baum als Rampe genutzt, berichtete ein Sprecher der Polizei am Montag.