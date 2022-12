Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Kleve Wohnmobil, Unterstand und Doppelgarage abgebrannt Von dpa | 21.12.2022, 19:31 Uhr

Bei einem Feuer in Goch im Kreis Kleve sind ein Wohnmobil in einem Unterstand und eine Doppelgarage abgebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr war das rund 20 Meter entfernte Wohnhaus bei dem Feuer am Mittwoch nicht gefährdet. Die Rettungskräfte kühlten einen Flüssiggastank ab. Der hintere Bereich der Doppelgarage stürzte ein, den einsturzgefährdeten Teil sperrte die Feuerwehr weiträumig ab.