Düsseldorf Wohnkomplex evakuiert: Sechs Bewohner in Klinik Von dpa | 09.09.2022, 13:56 Uhr

Ein Gebäudekomplex in Düsseldorf ist nach einem Kellerbrand in der Nacht zu Freitag evakuiert worden. Man habe 133 Menschen aus den Häusern gerettet, 6 von ihnen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Einsatz habe kurz vor 2.00 Uhr begonnen, die Aufräumarbeiten dauerten auch am späten Mittag noch an.