Mettmann Wohnhausbrand mit drei Verletzten: Einsatz beendet Von dpa | 01.05.2023, 10:21 Uhr

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Velbert mit drei Verletzten hat die Feuerwehr ihren Einsatz beendet. Die Wehrleute seien am Sonntagmittag abgerückt, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Bis dahin löschte die Feuerwehr nach Angaben eines Sprechers noch Glutnester, auch eine Brandsicherheitswache war noch vor Ort.