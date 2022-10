Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Unna Wohnhausbrand in Werne: eine Person schwer verletzt Von dpa | 10.10.2022, 21:49 Uhr

Bei einem Wohnhausbrand in Werne ist eine Person schwer verletzt worden. Vier weitere Bewohner konnten das brennende Haus am Montag rechtzeitig verlassen, wie die Feuerwehr Werne am Abend mitteilte.