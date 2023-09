Löscharbeiten Wohnhaus nach Brand unbewohnbar - Nachbarhäuser beschädigt Von dpa | 24.09.2023, 17:06 Uhr | Update vor 34 Min. Feuerwehr Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down

Ein heftiger Dachgeschossbrand hat in der Nacht zum Sonntag in Düren ein Mehrfamilienhaus so stark beschädigt, dass es unbewohnbar ist. Auch in den beiden Nachbarhäusern seien Wohnungen derzeit nicht nutzbar. Die Mieter mussten ihre Wohnungen verlassen. Sie wurden noch in der Nacht auf andere Unterkünfte verteilt, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte.