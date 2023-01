Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Wohnhaus ausgebrannt: Ursache wohl Petroleumheizung Von dpa | 19.01.2023, 08:34 Uhr

Ein Wohnhaus in Solingen ist in der Nacht zum Donnerstag ausgebrannt. Das Feuer ging nach ersten Erkenntnissen von einem Petroleumofen aus, wie ein Sprecher der Polizei in Wuppertal am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Der 83-jährige Bewohner des Hauses habe den Ofen anheizen wollen, ehe es zu dem Brand kam. Er erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Sein Haus ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar und wurde versiegelt. Laut einem Sprecher handelte es sich bei dem Ofen um eine Zusatzheizung.