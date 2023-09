Wetter Woche startet wechselhaft: Verbreitet Schauer am Dienstag Von dpa | 11.09.2023, 09:24 Uhr | Update vor 27 Min. Regenwetter Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down

Erst freundlich und heiß, dann wechselhaft und schwül: Das Wetter in Nordrhein-Westfalen ist zu Wochenbeginn unbeständig. Am Montag sei es zunächst heiter bis sonnig mit Höchsttemperaturen zwischen 29 und 32 Grad, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Im Laufe des Nachmittags zögen jedoch von Westen her dichtere Wolkenfelder auf. Zum späten Abend seien zwischen dem westlichen Münsterland und der Eifel erste Schauer oder Gewitter mit Starkregen nicht ausgeschlossen. In der Nacht breite sich das Ganze nach Nordosten aus.