Regenwetter Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Woche in NRW startet mit Mix aus Wolken und Regen Von dpa | 09.01.2023, 08:12 Uhr

Die Woche in Nordrhein-Westfalen startet wechselhaft mit vielen Wolken und zeitweisen Regen- und Graupelschauern. In Hochlagen sei am Montag auch mit Schnee zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Bergland und in Schauernähe kann es zudem zu starken bis stürmischen Böen kommen. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 9 Grad, im Bergland bei 3 bis 6 Grad.