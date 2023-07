Wissenschaftsschiff hält an acht Orten in NRW Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa up-down up-down Bildung Wissenschaftsschiff hält an acht Orten: Start in Münster Von dpa | 09.07.2023, 08:42 Uhr

Was passiert mit dem menschlichen Gehirn auf dem Mars? Mit dieser und vielen weiteren Fragen beschäftigt sich eine Ausstellung auf der „MS Wissenschaft“. Das Ausstellungsschiff legt ab Montag an acht Orten in Nordrhein-Westfalen an.