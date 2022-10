Elektro-Chip Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Elektronik Wirtschaftsministerium: Prüfung von Chip-Fabrik Verkauf Von dpa | 28.10.2022, 13:34 Uhr

Die Bundesregierung hat offiziell bestätigt, dass zum geplanten Verkauf einer Chip-Fabrik des Dortmunder Unternehmens Elmos an ein Tochterunternehmen des chinesischen Konzerns Sai Microelectronics ein Investitionsprüfverfahren läuft. Am Donnerstag hatte das „Handelsblatt“ berichtet, die Bundesregierung wolle die Übernahme voraussichtlich zulassen. Ein Sprecher des zuständigen Bundeswirtschaftsministeriums sagte am Freitag in Berlin, die Prüfung einer möglichen Übernahme der Elmos Semiconductor an die schwedische Firma Silex, eine Tochterfirma des chinesischen Sai-Konzerns, werde „rechtzeitig abgeschlossen“.