Mona Neubaur (Bündnis 90/Grüne), Wirtschafts- und Klimaschutzministerin in Nordrhein-Westfalen. Foto: Bernd Thissen/dpa

Energiekrise Wirtschaftsminister rufen zum Gassparen auf Von dpa | 01.07.2022, 14:07 Uhr

Die Wirtschaftsminister der Bundesländer haben nach ihrer Frühjahrskonferenz an Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger appelliert, angesichts der im Winter drohenden Engpässe Gas einzusparen. „Wir sind uns einig: jede Kilowattstunde zählt“, sagte die Vorsitzende der Wirtschaftsministerkonferenz, die nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne), nach dem Treffen am Freitag in Dortmund. Es gehe jetzt darum, die Gasspeicher vor dem Winter so gut wie möglich gefüllt zu bekommen.