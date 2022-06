ARCHIV - Windräder des Landesverbandes Erneuerbare Energien NRW drehen sich im Windpark Heinsberg-Straeten. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild FOTO: Oliver Berg Klima Windrad-Hürde: Für Klimaschützer Prüfstein für Schwarz-Grün Von dpa | 11.06.2022, 09:22 Uhr

Vor allem die Grünen haben für den Fall einer Regierungsbeteiligung viel versprochen für den Klimaschutz in NRW. In einem schwarz-grünen Bündnis wollen sie möglichst viel davon durchzusetzen. Fridays for Future hängt die Messlatte hoch.