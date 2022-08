Windpark FOTO: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Windenergie Windpark in Jüchen wird wegen Baumängeln abgerissen Von dpa | 25.08.2022, 13:57 Uhr

Der Windpark Jüchen A44n bei Düsseldorf mit seinen sechs 164 Meter hohen Windrädern wird wegen gravierender Baumängel noch in diesem Jahr abgerissen. Auf dem Gelände des Windparks sollen danach sechs neue Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 27 Megawatt errichtet werden, wie der Windkraftanlagenbauer Nordex und die künftigen Betreiber - RWE, die Stadt Jüchen und der Energieversorger New - am Donnerstag mitteilten. Die neuen Anlagen sollen bereits 2023 in Betrieb gehen.