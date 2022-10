Windkraft Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Windkraft: Knapp 10 Prozent des in NRW eingespeisten Stroms Von dpa | 10.10.2022, 09:05 Uhr

Insgesamt 5 652 Gigawattstunden (GWh) Strom aus Windkraft sind im ersten Halbjahr 2022 in das nordrhein-westfälische Stromnetz eingespeist worden. Damit lieferten Windkraftanlagen insgesamt 9,6 Prozent der Stromeinspeisung, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Montag gestützt auf vorläufige Daten in Düsseldorf mitteilte. Der Anteil der Windkraft habe damit knapp über dem Vorjahresniveau von 9,3 Prozent gelegen.