Wetter Wind, Regen und vereinzelt Gewitter in Nordrhein-Westfalen Von dpa | 23.03.2023, 09:47 Uhr

Das Frühlingswetter lässt in Nordrhein-Westfalen noch auf sich warten. Ein Tiefdruckgebiet im Nordatlantik sorge in den kommenden Tagen für wechselhaftes Wetter, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag.