Wildschweine in Hagen Foto: Alex Talash/dpa up-down up-down Kurioses Wildschwein-Rotte macht Park in Hagen unsicher Von dpa | 07.06.2023, 15:53 Uhr

Tierische Aufregung in Hagen: 23 Wildschweine haben sich am Mittwochvormittag in einen Park im Hagener Süden verirrt. Bei den wilden Tieren handle es sich um zwei Muttertiere und 21 Frischlinge, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Der Park sei abgesperrt und das Ordnungsamt vor Ort. In unmittelbarer Nähe zum Park befindet sich eine Grundschule. Die Schüler und Schülerinnen durften wegen der Wildschweine das Gebäude am Vormittag nicht verlassen. Von den Tieren gehe keine Gefahr aus, hieß es weiter. Die Situation werde von einem Jäger beobachtet.