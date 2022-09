Kleine Wildkatze zeigt sich Zoobesuchern in Duisburg Foto: Mathias Appel/Zoo Duisburg/dpa up-down up-down Jungtier Wildkatzen-Nachwuchs tapst durch Duisburger Zoo Von dpa | 02.09.2022, 13:32 Uhr

Vier neue Samtpfoten schleichen durch das hohe Gras und das Unterholz im Duisburger Zoo. Im Wildkatzen-Gehege wagt sich seit einigen Tagen ein Jungtier aus der Wurfbox und streift an der Seite seiner Mutter durch das Areal. Das Katzenkind sei bereits Mitte Juli geboren worden, putzmunter und äußerst verspielt, teilte der Zoo am Freitag mit. Besucherinnen und Besucher bräuchten allerdings Geduld, um das gut getarnte graue Fellknäuel in seinem naturnahen Umfeld zu beobachten.