Kanadagänse fressen Gras am Aachener Weiher. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa FOTO: Rolf Vennenbernd up-down up-down Natur Wildgänse verdrecken Parks: Städte suchen nach Lösungen Von dpa | 20.08.2022, 09:17 Uhr

Sie watscheln durch Parks und hinterlassen dabei ihre Exkremente: Wildgänse haben sich in manchen Großstädten zu einer regelrechten Plage entwickelt. Die Stadt Köln will nun versuchen, das Problem mit neuen Maßnahmen in den Griff bekommen.