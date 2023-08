Gelsenkirchen Wildes Fahren auf Parkplatz: Polizisten unterbrechen Essen Von dpa | 24.08.2023, 14:32 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down

Wegen wilder Fahrmanöver eines 19-Jährigen haben zwei Polizisten in Gelsenkirchen ihr Abendessen in einem Schnellrestaurant unterbrochen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei der 19-Jährige auf dem Parkplatz des Restaurants mit durchdrehenden Reifen im Kreis gefahren, während die beiden Beamten drinnen auf ihre Bestellung warteten. Zudem habe er sein Auto mehrfach stark und willkürlich beschleunigt, um anschließend mit quietschenden Reifen zu bremsen. Einige Passanten hätten zur Seite springen müssen, als der Mann mit hoher Geschwindigkeit an ihnen vorbeigefahren sei, erklärte ein Sprecher auf Nachfrage.