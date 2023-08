Frontalzusammenstoß Wieder schwerer Unfall auf B56: Verletzte Von dpa | 29.08.2023, 06:01 Uhr | Update vor 1 Std. Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down

Auf der Bundesstraße B56 hat es erneut einen schweren Unfall gegeben: Am Montag seien in Höhe der Ortschaft Schümm (Kreis Heinsberg) zwei Pkw frontal zusammengestoßen, teilte die Feuerwehr am Abend in Gangelt mit. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Fahrzeuge demnach massiv beschädigt und die Insassen teils schwer verletzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße zwischen den Auffahrten Gangelt-Vinteln und Selfkant-Höngen rund fünf Stunden lang gesperrt, wie es weiter hieß. Weitere Details zum Unfall und den Verletzten wurden nicht mitgeteilt.