Essen Wieder Polizeieinsatz wegen Clans: scharfe Waffen entdeckt Von dpa | 29.06.2022, 17:49 Uhr

Clan-Angehörige halten die Polizei in Essen weiter auf Trab: In der Nacht zum Mittwoch entdeckten die Beamten nach einem Hinweis auf vermummte Personen elf Männer, die laut Polizeibericht „alle ausnahmslos einer arabischen Großfamilie zugeordnet werden konnten“. In einem Auto, das der Gruppe zugerechnet wird, habe man zwei scharfe Pistolen und Munition gefunden. Die Pistolen seien bereits „einsatzbereit“ gewesen.