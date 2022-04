ARCHIV - Georg Bätzing (M) steht während eines Gottesdienstes in der Marienbasilika am Kircheneingang. Foto: Fabian Strauch/dpa/Archivbild FOTO: Fabian Strauch Kirche „Wieder mehr Menschen“: Bischof eröffnet Pilgerjahr Von dpa | 28.04.2022, 06:20 Uhr

Erstmals seit 2019 können sich Gläubige auf ein relativ normales Pilgerjahr freuen. Die traditionelle Eröffnung in NRW erfolgt Sonntag im bekannten Wallfahrtsort Kevelaer am Niederrhein. Dann wird ein Schweizer Bischof an die Pforte der Marienbasilika schlagen.