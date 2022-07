ARCHIV - Ein Flugzeug bei der Landung. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild FOTO: BORIS ROESSLER up-down up-down Luftverkehr Wieder längere Wartezeiten am Flughafen Düsseldorf Von dpa | 05.07.2022, 13:23 Uhr

Am Flughafen Düsseldorf sind Fluggäste am Dienstagmorgen erneut auf eine Geduldsprobe gestellt worden. Im Bereich der Luftsicherheitskontrolle sei es während der Spitze zu einer Wartezeit von bis zu 50 Minuten gekommen, teilte die Bundespolizei auf Anfrage mit. Betroffene Passagiere berichteten am frühen Morgen zwischen 6.00 und 7.00 Uhr, dass sie bis zu eineinhalb Stunden vor der Sicherheitskontrolle gewartet hätten.