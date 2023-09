Sportfestival Wettkämpfe der Invictus Games gestartet Von dpa | 10.09.2023, 10:19 Uhr | Update vor 33 Min. 6. Invictus Games Düsseldorf Foto: Fabian Strauch/dpa up-down up-down

Beim internationalen Sportfestival für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten, den Invictus Games in Düsseldorf, haben die Wettkämpfe begonnen. Auf dem Programm stehen am Sonntag Leichtathletik, Bankdrücken und Rollstuhl-Rugby. An den Folgetagen stehen auch Wettkämpfe im Bogenschießen, Indoor-Rudern, Sitzvolleyball, Schwimmen, Radfahren und Rollstuhl-Basketball an. Tischtennis ist mit Bezug zu Düsseldorf erstmals im Programm.